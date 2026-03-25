На главную Новости Шымкента Общество Роман Скляр и Чжао Лэцзи обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Китая

Роман Скляр и Чжао Лэцзи обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Китая

Редактор Юлия Машковская
Фото Акорды

В городе Боао провинции Хайнань, в рамках участия в 25-й ежегодной сессии Боаоского азиатского форума, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

«Поздравляю вас с успешным проведением «двух сессий» и принятием Плана социально-экономического развития Китая на 2026–2030 годы», — отметил Роман Скляр.

Он также сообщил, что 15 марта гражданами Казахстана в рамках республиканского референдума была принята новая Конституция, что является важным шагом для дальнейшего развития нашей страны.

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул плодотворное сотрудничество двух стран в сфере межпарламентских связей, динамичное развитие торгово-экономического взаимодействия, а также сотрудничество в инвестиционной, транспортной и энергетической сферах.

В ответ Чжао Лэцзи отметил, что китайская сторона придает большое значение высоко-доверительным отношениям вечного всестороннего стратегического партнерства с Казахстаном.

Председатель ПК ВСНП также выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам, инициированным президентом Касым-Жомартом Токаевым, направленным на дальнейшее процветание страны.

Обе стороны подчеркнули важность сотрудничества в многосторонних форматах, таких как ООН, ШОС, СВМДА и «Центральная Азия – Китай».

