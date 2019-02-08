История юного Агабека из Шымкента не оставила равнодушным никого. Только за сутки после публикации необычной истории мальчика на счет семьи Агабека поступило почти шесть миллионов тенге, передает NUR.KZ.

Молодые ребята из Шымкента подобрали мальчика поздно ночью на дороге, маленький Агабек голосовал на трассе, в руках у ребенка был мешок с грудой железа.

Как рассказал ребятам Агабек, он кормит свою семью, собирая металлолом. Как оказалось, дома еще и больная мама.

Волонтеры дали клич в сети с просьбой оказать любую помощь, после чего отклики начали поступать со всего мира. Деньги перечислили из России, Германии, Кореи, Узбекистана, Израиля и других стран.

В доме три жилые комнаты, туалет и ванная комната. Во дворе большой участок и сарай.

«Помогали сообща, деньги собирали всем миром. Как вспомню эту историю, слезы наворачиваются. Хочу сказать огромное спасибо волонтерам и всем шымкентцам за помощь», — рассказала Жанна Тулендиева, блогер.

Как удалось узнать корреспонденту NUR.KZ, Агабек и его семья уже совсем скоро переедут в новый дом и сразу проведут «Кудай тамак» (благотворительный ужин). Юный Агабек тоже не остался в стороне, как настоящий джигит поблагодарил всех за помощь, и пообещал хорошо учиться и быть благородным.