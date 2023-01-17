Бежали босиком: В лютые морозы сгорел дом многодетной семьи

Инцидент произошел 11 января. Пожар за 20 минут уничтожил единственный дом семьи. Впереди дорогостоящий ремонт, который большой семье не по карману.

Несколько лет многодетная семья копила на новый дом, но потеряла всё из-за страшного пожара. У Жулдызай и Сакена пятеро детей. Сейчас все живут на съёмной квартире.

Пожар в частном доме вспыхнул 11 января. Возгорание началось с крыши, после огонь охватил жилое строение, за 20 минут уничтожив всё нажитое. Первыми возгорание заметили дочери. Мама пятерых детей говорит: на улицу выбежали босиком.

«Мы были в дальней комнате, в детской сидела старшая дочь. Она увидела огонь, сказала нам, мы все вышли на улицу, только куртки накинули, ничего не успели вынести. Я только детей схватила. Муж в это время был на работе«, — говорит Жулдызай Мынбасова, жительница г.Шымкента.

Семья Аждаровых купила дом в 2018 году, до этого никаких пожароопасных ситуаций не было.

«Моя дочь смотрела здесь телефон, услышала крики старшей дочери, открыла дверь, а тут уже всё было в дыму. Она на улицу выбежала через окно», — говорит женщина.

Сейчас семье Аждаровых помогают родственники и соседи. Кто-то приносит вещи и продукты, другие помогают деньгами. Дом нуждается в серьёзном ремонте: надо заново перекрыть крышу, сделать ремонт внутри, купить мебель и бытовую технику. Таких денег у семьи нет.

«Сейчас нам помогают, деньгами, продуктами, одеждой. Новый дом мы купить не в силах. А этот нужно ремонтировать полностью«, — говорит Сакен Аждаров, житель г.Шымкента.

По словам Сакена Аждарова, пожар возможно произошел из-за короткого замыкания. Это предстоит выяснить специалистам.

«11 января в 17:11 полностью загорелось строение в микрорайоне Таскен по улице Бозкент. Пожар локализован 17:46 часов, ликвидирован 18:43. Причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 3 пожарных техники и 29 человек личного состава», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

Погорельцы сейчас живут на съемной квартире. Всех неравнодушных, желающих и имеющих возможность помочь отремонтировать дом семье Аждаровых могут перевести деньги или связаться с погорельцами напрямую: помочь со стройматериалами, продуктами или вещами.