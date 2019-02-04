По данным синоптиков, 5-6 февраля Казахстан накроет волна морозов.

В Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, днем 5, ночью 6 февраля порывы 23-28 м/с. Ночью 6 февраля местами ожидается сильный снег, метель. Местами ожидаются туман, гололед. В период 6-7 февраля понижение температуры на северо-востоке области ночью до 20-25 мороза.

Днем 5 февраля в горах Туркестанской области выпадет сильный снег. 5-6 февраля местами возможны туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с, на горных перевалах 23-28 м/с. Ночью 6 февраля похолодает до 12-17, местами до 22-27 мороза.

6 февраля в Алматинской области ожидается местами сильный снег, туман, гололед, метель. Сильный ветер, местами порывы — 23-28 м/с. В период 6-7 февраля понижение температуры ночью от 10-15, местами 20-25 мороза, местами 25-30 мороза.

Ночью 6 февраля в Костанайской области ожидаются морозы до 33-38 мороза, местами до 43 градусов со знаком минус.

Ночью 6 февраля в Кызылординской области температура воздуха опустится до 18-23, местами 28-33 ниже нуля.

Сильные морозы накроют Северный и Восточный Казахстан, Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую области 5,6 и 7 февраля. В этих регионах синоптики прогнозируют морозы до 37-42 градуса, местами до 45 градусов. Местами возможны сильные ветер и метель.

В Астане 5 февраля выпадет снег, ожидается метель и ветер до 15-20 м/с. 6-7 февраля ночью сильный мороз 37-39 градусов.