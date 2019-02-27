Накануне Умирзак Шукеев был назначен акимом Туркестанкой области.

Умирзак Шукеев прокомментировал свое назначение на должность акима Туркестанской области, передаёт Bnews.kz.

«Я только один день поработал. Мы же солдаты, боевые единицы Президента. Куда пошлют, там и должны работать. Туркестанская область – очень важный участок. Очень важно организовать работу. Это новые вызовы. Всегда, когда поручают сложные задачи, работать интересно», — заявил Шукеев в кулуарах Съезда партии «Нур Отан» в Астане.

Помимо этого, спикер рассказал, какая работа что в регионе будет усилена социальная работа.

«Я вот вчера только районных акимов собирал и говорил, что мы должны знать, чем дышит каждая семья. Большая часть населения Туркестанской области – сельское население. А что такое село? В районе, сельском округе аким должен практически каждого знать: чем он дышит, как он живет, где и чего ему не хватает, какие у него проблемы. Необязательно только сидеть и уповать на адресную помощь. Да, просто подойти, помочь. Ты знаешь, где у него дети учатся, какое поведение у них. Поэтому это больше работа с народом. Как сегодня сказал Президент, каждый аким должен быть ответственен за свой участок работы, знать людей», — отметил Шукеев.

Кроме того, он подчеркнул важность задач, озвученных Главой государства на Съезде партии «Нур Отан» инициатив для развития казахстанской экономики.

«Инициативы точные и по эффективности весьма своевременные. Например, повысить заработную плату для госслужащих, бюджетных работников, поддержать многодетные семьи, жилье. Это то, о чем говорит каждая семья. Сельские дороги, инфраструктура сельской местности. Мне кажется, что все инициативы абсолютно в десятку. Думаю, население поддержит. Суммы выделяют колоссальные. Я не помню, что когда-либо выделялись подобные суммы выделялись, — больше двух триллионов тенге. Если вы сейчас примерно сами распределите по областям, регионам, — это очень солидные суммы. На эту сумму можно сделать многое», — заключил аким Туркестанской области.