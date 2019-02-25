Женская сборная команда г. Шымкента по пожарному спорту стала чемпионом Казахстана.

Участницы вернулись на этих выходных из Астаны с Кубком первенства по республике. Девушкам победа досталась нелегким трудом, среди участников были сильнейшие команды со всех регионов страны. Они померились в силе, скорости, ловкости и смелости. А именно в забегах на различные дистанции и подъем по пожарной лестнице на второй этаж . В этом виде спорта главное это сильное желание победить.

Хрупкая девушка Мария Макатревич пришла в спорт в 23 года говорит, что гордится тем, что занимается полезным делом. В свои 26 лет девушка имеет звание младшего сержанта гражданской защиты, а теперь стала чемпионкой Казахстана по пожарному виду спорта.



«Мужская и подростковая сборная также привезли медали за победу в личном первенстве. Все спортсмены показали высокий уровень подготовки, так как среди них много мастеров и кандидатов международного класса», — говорит старший тренер Данияр Абдухаликов.

Пожарно-спасательному спорту в за это время прошло немалое летних и зимних чемпионатов РК среди мужчин, женщин и юношей. На сегодня в Республике Казахстан существуют 19 мужских, 12 женских и 13 юношеских секций по пожарно-спасательному спорту.