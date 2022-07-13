В Шымкенте проходит республиканский чемпионат по пожарно-спасательному спорту

В южный мегаполис съехались 17 команд из разных регионов страны.

В период с 11 по 16 июля 2022 года в городе Шымкент ппроходит XII летний чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди юношей.

12 июля текущего года в 18.00 часов состоялась церемония торжественного открытия соревнований на центральном стадионе им. Қажымұқана.

Пожарно-спасательный спорт — основной вид профессионального спорта пожарных-спасателей.

Соревнования огнеборцев всегда считались одними из наиболее ярких и престижных в системе гражданской защиты страны. Этот вид спорта по праву назван прикладным, ведь все его элементы непосредственно связаны с практическим применением мастерства, ловкости, выносливости, в сложном и опасном деле — борьбе с огнем.

Сегодня в этом строю находятся победители и призеры республиканских и региональных соревнований по пожарно- спасательному спорту, которые внесли значительный вклад в развитие этого вида спорта и принесли заслуженный спортивный авторитет нашей республике на мировой арене.

В период с 13-16 июля на территории специализированного отряда и центрального стадиона будут проводиться соревнования по следующим дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице в окно 2 и 3 этажа учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100м и боевое развертывание.

16 июля в 15.00 часов во дворце культуры «Жастар орталығы» состоится церемония торжественного закрытия соревнований и награждение победителей первенства.