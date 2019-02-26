Медицинские организации Шымкента в преддверии международного женского дня — 8 Марта — проводят дни открытых дверей для прекрасной половины населения города.

В течение четырех дней все поликлиники третьего миллионника страны распахнут свои двери, чтобы без очередей и направлений, провести прием женщин города. Прием ведется:

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» -4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №10» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №12» 4,5,6,7 марта

• ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13″4,5,6,7 марта

Кроме того, 4 марта, весь день, жительницы города могут пройти консультацию и обследование в городском онкологическом центре. Прием будут вести онколог, онкогинеколог и врач маммолог. Здесь же все желающие смогу пройти бесплатный скрининг.

Кроме того, в честь всемирного женского дня, все женщины, родившие 8 марта, получат подарки от городского управления здравоохранения.