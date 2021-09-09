Жители Шымкента могут записаться на прием к врачу по номеру 109. Служба ikomek109.shymkent вместе с управлением здравоохранения упростили прием к врачу общей практики, передает Otyrar.kz

Теперь можно позвонить на бесплатный номер 109, человеку не нужно ехать в поликлинику или звонить на номера поликлиник, чтобы записаться. Сотрудники центра обслужат и запишут на прием к врачу.

Каждый житель города может подать заявку следующими способами: 1. Позвонив на единый БЕСПЛАТНЫЙ номер 109; 2. Написав в WhatsApp +7 (777) 710-91-09; 3. Написав лично на странице в Instagram; 4. Facebook: IKomek Shymkent 5. Подать заявку через TELEGRAM-бот @shymkentonlinekz_bot.