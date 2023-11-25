Новый подход в работе поликлиник применяют в Шымкенте

«Центры лучших практик» призваны улучшить доступность и качество медицинской помощи. Их в городе уже 4.

Теперь и на базе городской поликлиники №3 свои двери распахнули молодежный и тренинговый центр, школа здоровья, кабинет универсально-прогрессивной модели патронажного обслуживания. Кроме того, в работу поликлиники был внедрен новый стандарт, основанный на человеко-ориентированном подходе. Теперь пациенты сами контролируют качество медицинских услуг и дают свои предложения по улучшению деятельности медицинской организации.

Махамбет Бейсеуов, главный врач городской поликлиники №1: «Наша главная цель — работать не только совместно с медицинскими сотрудниками, но еще и сотрудниками акимата и департамента полиции. Потому что в последнее время увеличилась статистика насилия среди семей и суицида. Поэтому, мы сейчас выявляем детей из неблагополучных и малообеспеченных семей».

По словам руководителя управления здравоохранения Нурлыбека Асылбекова, «Центры лучших практик » необходимы для развития и улучшения здравоохранения. Новая структура работы поликлиники ориентирована на объединение всех медицинских услуг вокруг потребностей пациента и его семьи с целью модернизации и приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента: «Это направление мы будем развивать. В следующем году работа продолжится. У нас постоянно идёт повышение квалификации наших сотрудников. И усилиями, скажем так, самих учреждений, бюджета нашего города, на сегодняшний день более 2 тысяч сотрудников у нас повысили свою квалификацию».

В Шымкенте на амбулаторном уровне функционируют 53 медицинские организации, из них 14 государственных клиник и 39 частных.