Шымкент возвращает две поликлиники в государственную собственность

В Шымкенте две городские поликлиники — №13 и №2, которые ранее были переданы в доверительное управление частным предпринимателям, возвращены в государственную собственность.

Эти медицинские учреждения, обслуживающие более 45 тысяч человек, в 2021 году были переданы в частные руки с целью улучшения их работы и модернизации инфраструктуры.

Согласно условиям договора, подрядчики обязаны были провести капитальный ремонт и обновить материально-техническую базу, что должно было повысить качество медицинских услуг и обеспечить лучшее обслуживание пациентов.

Однако, несмотря на возложенные на них обязательства, подрядчики не выполнили все условия договора в полном объеме.

Это привело к ухудшению качества предоставляемых медицинских услуг и вызвало волну недовольства среди пациентов, что подтверждают многочисленные жалобы. В связи с этим и на основании выявленных нарушений было принято решение вернуть поликлиники в государственное управление.

На данный момент городская поликлиника №13 прошла необходимую аккредитацию, что подтверждает соответствие учреждения стандартам качества.

В рамках государственной программы для неё уже закуплено новое современное оборудование, финансирование которого осуществлялось из бюджета. Это позволит значительно улучшить условия работы медицинского персонала и повысить качество обслуживания пациентов.

Дополнительно стоит отметить, что в этом году в селе Жыланбұзган была открыта новая врачебная амбулатория.

Это событие стало важным шагом на пути к улучшению доступности медицинских услуг для жителей отдалённых населённых пунктов. Создание новой амбулатории позволяет местным жителям получать необходимую медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего населённого пункта.

В целом, по сравнению с прошлым годом, обеспечение медицинских учреждений Шымкента лекарственными средствами увеличилось в три раза.

Это свидетельствует о серьёзных усилиях со стороны властей по улучшению системы здравоохранения в городе.

Эти меры направлены на повышение уровня медицинского обслуживания, доступности и качества услуг, что в конечном итоге способствует укреплению здоровья населения и улучшению общего уровня жизни.