Прогноз на 23-25 февраля 2019 года

Активный циклон, вызвавший сильные снегопады в Европейской части России, смещается на Западную Сибирь. Но связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду преимущественно в западных и северных областях Казахстана. А на южные области республики смещаются фронты с юга Каспия, с которыми в воскресенье и понедельник возможны осадки, туман и гололёд. Остальная территория Казахстана будет находиться в зоне повышенно атмосферного давления, поэтому и осадки маловероятны, сообщает РГП Казгидромет.

Сегодня в Шымкенте температура воздуха +6..0 °C, без осадков, тихий ветер. Завтра, в субботу, и в воскреснье воздух прогреется до..+9 °C, без осадков, легкий ветер.