В Шымкенте идет снег. А через несколько дней будет + 10..15 выше ноля.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь. Уже к обеду снежный покров достиг 10 см. Два дня по прогнозам синоптиков, 20-21 февраля, в Шымкенте будет властвовать зима со снегом. А уже с 22 февраля осадков не будет.

Самая низкая температурв была зарегистрирована ночью в селе Тасты Созакского района: столбик термометра опустился до -10-15 градусов. А на станции Шуылдак Толебийского района снежный покров достиг почти одного метра.

Асем Нурлыбаева, инженер-синоптик: «Сегодня целый день в Шымкенте будет идти снег. Ночью снегопад продолжится. В Туркестанской области днем температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла, в некоторых районах столбик термометра достигнет -5 градусов мороза. Ночью похолодает, температура понизится до -2-7 градусов. А с 22 по 25 февраля осадков не ожидается. На следующей неделе столбики термометра поднимутся до +10 +15 градусов тепла.