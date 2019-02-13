Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Шымкента Габидуллой Абдрахимовым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Габидулла Абдрахимов, поблагодарив Нурсултана Назарбаева за принятие решения о придании Шымкенту статуса города республиканского значения, отметил, что по итогам 2018 года все макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику.

«За прошедший период открыто более 17 тысяч новых рабочих мест. Средняя заработная плата выросла на 6,6% и составила 113 700 тенге, средний доход на душу населения вырос на 19% и достиг 60 427 тенге. Во исполнение Вашего поручения снижены тарифы для населения на тепло и водоснабжение – на 19% и 10%, газ и электричество – на 5,8% и 6,8% соответственно», — доложил аким города.

Заслушав представленную информацию, президент Казахстана подчеркнул, что акимы регионов должны держать на постоянном контроле вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, регулирования тарифов на коммунальные услуги, качества дорог, обустройства дворов, освещения улиц, общественной безопасности, водообеспечения, электроснабжения, а также работы общественного транспорта и коммунальных служб.

Глава государства отметил, что данные вопросы находятся на особом контроле Администрации Президента Казахстана.