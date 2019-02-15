Строительство домов в Шымкенте бьет рекорды. Об этом стало известно в ходе отчета акима Шымкента перед населением. В 2018 году объемы строительства составили 225,8 млрд тенге.

Это по сравнению с 2017 годом больше в два раза. И сейчас по темпам и объемам жилищного строительства.

Так, в 2018 году было введено в эксплуатацию 439 тысяч кв.мю жилья. 205,2 из них – частные дома, 51,3 тыс кв.м. арендно-коммунальное жилье; 16,2 тысячи кв.м. – кредитное жилье; 166,5 тысяч кв.м. коммерческие дома.

Помимо этого, 114 шымкентцев приобрели жилье по программе «7-20-25». Общая сумма кредита составила 1.1 млрд тенге. Отчитываясь перед населением о работе проделанной в 2018 году, аким города Габидулла Абдрахимов рассказал о реализации в городе программы «7-20-25».

Для того, чтобы население могло получить полную информацию о возможностях программы. Узнать, как стать ее участником, в Шымкенте организован специальный консультативный центр.

В нем помимо представителей акимата принимают сотрудники банков второго уровня, строительных компаний и АО «Баспана».