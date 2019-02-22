Толебийский районный суд вынес приговор по делу о покушении на заместителя акима Толебийского района Рабиги Бейсебаевой. Всех обвиняемых освободили из зала суда.

Решением суда, всех обвиняемых освободили из зала суда. Теперь обвиняемые будут отбывать срок по месту прописки.

«Обвиняемого Амалбаева освободить их зала суда, назначить ограничение свободы сроком один год по статье 389 часть 3. Он будет отбывать наказание по месту прописки. Ему нельзя находится на улице после 22.00. Остальных по статье 287 ч2. тоже освободили из зала суда. Приговорить к ограничению свободы со сроком на полтора года. Они будут отбывать срок по месту прописки. Экспертиза установила, что ранение Бейсебаевой от пули не было, — прокомментировал судья Жанибек Сейтжаппаров.

Суд учел раскаяние подсудимых и помощь следствию. Как пояснил адвокат Амалбаева, стороны хотели пойти на перемирие с пострадавшей, но Рабига Бейсебаева отказалась. Заместитель акима также отказалась от возмещения материального ущерба. Как сообщил судья, пострадавшая сторона, обвиняемых простила

Напомним, в декабре 2018 года на заместителя акима Толебийского района было совершено нападение.