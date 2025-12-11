В селе Каскасу восстановили электроподачу

Жители села Каскасу Толебийского района обратились за помощью в нашу редакцию из-за проблем с электричеством. За комментарием мы обратились к акиму сельского округа Каскасу.

«Из-за обильного снегопада многие деревья сломались и упали на линии электропередач. Начались перебои. Но энергетики работают в усиленном режиме — экстренно, днем и ночью. Я все время был с ними», — говорит Бекен Маткаримов, аким сельского округа Каскасу Толебийского района.

Бригада специалистов по обслуживанию электрических сетей Толебийского района ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит» сразу же выехала на место. Было установлено, что из-за бурана и обильного снегопада, некоторые деревья сломались и повредили воздушные линии электропередачи. Аварию устранили силами 15 работников с привлечением 6 единиц спецтехники.

Энергетики призывают местные власти и население во время срезать ветви деревьев, расположенных вблизи линии электропередач — зима только началась. Синоптики прогнозируют в горных районах сильный снегопад и метель.

«Из за прохождения атмосферного фронта на территории области ожидается дождь с переходом в снег. Гололед, туман. Скорость ветра на востоке и северо-западе достигнет 15-20 метров в секунду. 11 декабря на перевалах области порывы ветра ожидаются до 23-28 метров в секунду», — говорит Жанат Жарменова, инженер-синоптик областного филиала РГП «Казгидромет».

Метеорологи отметили, что на станции Шуылдак Толебийского района высота снежного покрова достигла 59 сантиметров.