Умирзак Шукеев, покинувший пост министра сельского хозяйства, назначен акимом Туркестанской области. Сегодня его представили в акимате областного центра.

Впрочем, Умирзак Шукеев для Южного Казахстана — лицо не новое, ведь он руководил Южно-Казахстанской областью в 2006-2007 годах. Он сменил своего предшественника Болата Жылкышиева в тот момент, когда в ЮКО все больше набирал обороты скандал с заражением детей вич-инфекцией. В день назначения аким ЮКО встретился с инициативной группой родителей пострадавших детей. У. Шукеев заверил собравшихся, что в ближайшее время начнется массированное лечение зараженных детей. И слово свое сдержал.

Кроме того, дехкане ЮКО понят тот момент, когда будучи вице-премьером – министром сельского хозяйства Умирзак Шукеев уличил владельцев земель сельхозназначения в том, что они отдают земельные участки в аренду и получают еще субсидии от государства.

И это лишь часть моментов, по которым южноказахстанцы помнят Умирзака Шукеева.

Напомним, что Умирзак Шукеев родился в Туркестане в 1964 году.

Окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Экономист-математик», аспирантуру МЭСИ, кандидат экономических наук, доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начинал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане Казахской ССР.

Был консультантом Высшего экономического совета при президенте РК, работал в аппарате президента и кабинете министров, был заместителем главы администрации, акима Южно-Казахстанской области, министром экономики и торговли РК, заместителем премьер-министра (курировал вопросы макроэкономики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ), а также председателем правления ЗАО «Банк Туран-Алем», заместителем руководителя администрации президента. С 1998 по 2004 годы — аким Костанайской области, после этого был акимом Астаны (2004-2006), акимом Южно-Казахстанской области (2006-2007).

В 2007-2009 годах – заместитель премьер-министра, с 2009 по 2011 год – первый заместитель премьер-министра.

В декабре 2011 года стал председателем правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», переизбирался на эту должность в 2016 году.

С декабря 2017 года являлся заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства.