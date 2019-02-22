Уполномоченный по правам человека обратил внимание на вопросы приобретения гражданства Казахстана и выхода из него.

В Казахстане известную акутальность приобретают случаи, связанные с определением гражданства у несовершеннолетних детей, родители которых являются гражданами разных государств.

Данная ситуация приобретает негативный характер, когда при недостижении между родителями необходимого соглашения во время расторжения брака указанные дети становятся заложниками таких обстоятельств.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РК затрагивал эту проблему, призывая государственные органы тщательно ее анализировать и принимать соответствующие меры, в том числе путем урегулирования на международном уровне.

В соответствии со статьей 12 Закона РК «О гражданстве РК» при различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Казахстан, ребенок, родившийся на территории Казахстана, признается его гражданином.

Законодательства большинства стран определяют гражданство ребенка до его совершеннолетия на основании гражданства одного из родителей, принимая при этом во внимание договоренности и соглашения между обоими родителями.

Показательным в вышеуказанном контексте является поступившее к Омбудсмену обращение гражданина Казахстана — отца ребенка, родившегося на территории Казахстана и получившего гражданство нашей страны, однако в результате действий его матери ставшего гражданином Украины без согласия и уведомления отца ребенка.

На основании представленных матерью данных правоохранительные органы Карагандинской области приняли решение об утрате ребенком гражданства Казахстана, основываясь на нормах национального законодательства о неприемлемости двойного гражданства.

Очевидно, что при принятии такого рода решений необходимо всестороннее изучение обстоятельств, предусматривающее проведение возможного взаимодействия с уполномоченными службами сопредельных стран.

В данном конкретном случае правоохранительные органы при принятии решения об утрате ребенком казахстанского гражданства не уведомили об этом отца ребенка, основываясь лишь на представленных матерью ребенка документах, не усмотрев при этом нарушения украинского законодательства, также запрещающего двойное гражданство.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости тесного межведомственного взаимодействия, в том числе с казахстанскими дипломатическими представительствами за рубежом. Перемещение детей за пределы страны и законность приобретения ими иностранного гражданства должны быть в сфере особого внимания консульских служб.

По мнению Омбудсмена, каждый случай выхода из гражданства Казахстана, независимо от возраста гражданина, должен рассматриваться всесторонне в качестве чрезвычайного.

В данной связи, представляется целесообразным совершенствование правового регулирования указанных вопросов.

В целях выяснения обстоятельств вышеупомянутого случая, направлены соответствующие запросы Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а также в Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Республики Казахстан.