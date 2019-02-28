В шымкентском международном аэропорту прошли учения служб экстренного реагирования по ликвидации угрозы распространения инфекционного заболевания.

В нём принимали участие все службы аэропорта обеспечивающие безопасность полётов, а так же специалисты Департамента охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

Согласно условиям учений из города Дубаи прилетела пассажирка с признаками инфекционного заболевания неизвестной этиологии. Учитывая опасность заболеваний южного происхождения по тревоге были подняты все экстренные службы.

Между Казахстаном и многими странами Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки осуществляется прямое сообщение интенсивность которого растёт ежегодно и к случаям вспышки завезённых из-за рубежа заболеваний нужно быть готовыми в любую минуту.