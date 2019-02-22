Наркотики легально и без рецепта врача! Выявить подобные факты, практически невозможно. В Казахстане насчитывается около 4 000 аптек. В каждой из них продаются препараты, которые в составе имеют наркотические средства, передает Zakon.kz.

Например, таблетки с содержанием кодеина, наркозависимые используют для приготовления другого сильнодействующего наркотика. Смешивают бензин, йод, бытовые растворители и вводят внутривенно. После применения такого «коктейля» человек начинает гнить заживо. Печальный итог известен всем.

А между тем Управлением по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции совместно с Департаментом Комитета фармации по городу Астане только за период с 2014 по 2018 годы к административной ответственности было привлечено 74 человека, их оштрафовали на общую сумму 11 млн. 527 135 тенге. Были случаи, когда покупателями оказывались подростки 15-17 лет!

Это только выявленные факты. Как владельцы аптек и их фармацевты могут обойти подобные запреты? Все просто. За 30 дней до проведения оперативно-профилактического мероприятия, хозяев аптек по закону необходимо предупредить.

То есть они защищены предпринимательским кодексом и для того, чтобы открыть проверку по какому-либо случаю, обязательно зарегистрировать это действие. Только после всех этих процедур контролирующим органам можно выходить в рейд по аптекам. На практике, даже через сутки невозможно найти следов того факта, который был указан в обращении.