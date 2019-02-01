В Сарыагашском районе задержаны жители Таджикистана, перегонявшие угнанные в России автомашины.

В подразделении пограничного контроля «Жибек жолы авто» Сарыагашского пограничного отряда по имевшимся ориентировкам задержаны 3 гражданина Республики Таджикистан, следовавших в направлении Республики Узбекистан на двух автомашинах Hyundai Solaris и одной машине Kia Rio.

Данные граждане осуществляли перегон угнанных автомашин из Российской Федерации в свою Республику транзитом через Казахстан. Задержанные граждане вместе с автомобилями переданы сотрудниками органов внутренних дел по Сарыагашскому району, — сообщила пресс-служба ПС КНБ РК.