Узбекистан и Таджикистан поделились поливной водой с южным Казахстаном

Проблема поливной воды в Туркестанской области практически решена, говорят в акимате Туркестанской области, сообщает OTYRAR.

Как стало известно, южный регион берет воду у Узбекистана и Таджикистана через реку Сырадарья, уже после вода идет в канал Достык.

Представители акимата Туркестанской области пояснили, что проблему решил Умирзак Шукеев, договорившись с представителями двух стран.

«В Мактааральском и Жетысайском районе сейчас нет проблем с поливной водой, они берут ее с канала Достык, а идет вода к нам из Узбекистана. У нас там больше сотни тысяч гектаров земель», — рассказал Ерлан Керимжанов, директор филиала «Казводхох» по Туркестанской области.

Проблемный вопрос пришлось решать на межгосударственном уровне, таким образом Умирзак Шукеев договорился с министрами обеих стран и теперь вопрос с обеспечением поливной воды практически решен.

«Глава региона договорился с министрами и всеми ответственными лицами, теперь у нас проблем практически нет», — заявил Ерлан Керимжанов.

Теперь, аграрии Туркестанской области ждут хороший урожай. По словам чиновников, в этом году урожай хлеба в два раза больше чем в прошлом.