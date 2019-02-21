В Шымкенте автомойщик угнал внедорожник клиента.

Такое сообщение поступило на пульт диспетчера «102» к 3 часам ночи от владельца джипа. По городу был объявлен план перехват. При проведении оперативно- розыскных мероприятий сотрудники ДПС задержали подозреваемых на улице Дулати.

«К нам поступило сообщение о том, что с одной из автомоек, расположенной рядом с пересечением улиц Казиева и Кожанова произошел угон. По информации заявителя автомойщики угнали его автомашину. В ходе розыскных мероприятий на территории Аль-Фарабийского районе на пересечении улиц Дулати и Жылкышыева нами был остановлен угнанный автомобиль. Есть подозрения, что нарушители были порядком пьяны. Мы отвезли их на наркологическую экспертизу для выявления опьянения.

Задержанным оказался житель села Шаулдер, 1996 года рождения. Подозреваемый выдвинул свою версию, он категорически отрицал вину.

«Я работаю на автомойке. Угона не было, мы уже порядка двух часов стоим здесь. Можете посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Машину мы взяли, чтобы съездить в магазин, разрешения у хозяина не брали, он должен был утром забрать свое авто. Водительского удостоверения у меня с собой нет», — пояснил молодой мужчина.

Полицейские города еще раз напоминают автовладельцам о том, что во избежание преступлений, связанных с автоугоном, не стоит оставлять машины малознакомым людям.