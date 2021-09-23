В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные угнали у него с автомойки автомобиль марки «Тойота».

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 200 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Стоимость похищенного транспортного средства составила около 13 миллионов тенге.

На месте происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые сразу же приступили к необходимым мероприятиям. С целью задержания автоугонщика стражи порядка прочесали все близлежащие территории, опросили очевидцев и приняли другие неотложные меры. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские ОП г. Кентау в течение трех-четырех часов задержали подозреваемого, который успел попасть в ДТП.

Им оказался местный житель, один из работников указанной автомойки. Автоугонщика полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, молодой человек взял без разрешения автомашину клиента и решил покататься.

В настоящее время по факту угона чужого автотранспорта проводится досудебное расследование.