Пьяный автоугонщик-иностранец устроил смертельное ДТП в Туркестанской области.

В дежурную часть Казыгуртского РОП поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. Получив сообщение, сотрудники полиции сразу же выехали на место аварии.

Выяснилось, что водитель автомашины Lada не справился с рулевым управлением, выехал на обочину дороги и допустил опрокидывание. Водитель оставил пассажиров на месте происшествия, а сам скрылся.

В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм скончался на месте и еще трое пассажиров доставлены в Казыгуртскую районную больницу. Стражи порядка сразу же приступили к розыску подозреваемого. Так, полицейские задержали скрывшегося водителя. Нетрезвого мужчину стражи порядка доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило – он был пьян.

Также установлено, что все находившиеся в автомашине оказались гражданами Узбекистана. Они работали в Толебийском районе и угнали автомобиль местного жителя, желая добраться на нем до границы.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по трем статьям УК РК: 345 “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”, 347 “Оставление места дорожно-транспортного происшествия” и 200 “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”.

Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование.