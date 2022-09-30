Угнали припаркованную перед домом машину в Туркестанской области

Подозреваемый в ночное время угнал автомашину, чтобы добраться до нужного ему места.

В Мактааральский районный отдел полиции обратился местный житель. В своём заявлении мужчина сообщил, что неизвестные угнали автомобиль марки «Ауди-100».

Данный факт зарегистрировали по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и сразу же приступили к установлению подозреваемых.

Полицейские выехали на место происшествия и провели оперативно-розыскные мероприятия. Они осуществили все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемого в угоне автомобиля.

В течение суток сотрудники полиции установили местонахождение автомашины потерпевшего и задержали автоугонщика. В результате проведения тщательной работы автомобиль был обнаружен на поле. Найденный автотранспорт вернули законному владельцу.

В настоящее время в отношении подозреваемого молодого человека, причастного к автоугону, проводится досудебное расследование.