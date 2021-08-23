В Казахстане только за минувшую неделю в стране угнали больше 100 автомобилей.

Промышляют в Казахстане и мошенники. Самая популярная их схема — купить авто в кредит в другой стране, вывезти его в Казахстан и перестать выплачивать деньги банку. Говорили на брифинге в МВД и об участившихся фактах ДТП с участием несовершеннолетних.

Об этом рассказали представители министерства внутренних дел страны. Излюбленные автоугонщиками марки: Mercedes, Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Lexus. Больше всего угнанных авто полицейские нашли в Алматы, Алматинской и Костанайской областях.

-Для обеспечения сохранности своего автомобиля необходимо принимать в этом личное участие. Не оставляйте автомашину с открытыми дверями, ключами в замке зажигания. При парковке автомобиля на ночь, пользуйтесь гаражом либо охраняемой стоянкой. Оборудуйте ее противоугонными средствами защиты и GPS-маяками. Не оставляйте документы и ценные вещи в автомобиле. При покупке автомобиля у частных лиц требуйте правоустанавливающие документы, — советует Канат Нурмагамбетов, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.

Промышляют в Казахстане и мошенники. По словам полицейских, чаще всего в своих схемах злоумышленники используют лизинг и кредиты. Преступники оформляют долгосрочную аренду в России, вносят первый платеж и перегоняют авто в Казахстан.

-Первый месяц оплачивают лизинг или кредит. После чего машину перегоняют на территорию Казахстана, продают на нашей территории, оформляют ее на граждан нашей республики. После прекращения оплаты лизинга или кредита лизинговая компания начинает искать эту машину, а ее уже нет. После прекращения оплаты лизинга машина объявляется в розыск. По аренде аналогичная схема, — рассказал Канат Нурмагамбетов.