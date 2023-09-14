Угнанное в Туркестанской области авто нашли полицейские в Шымкенте

Угнанное в Туркестанской области авто нашли в Шымкенте, передает OTYRAR.
Машину обнаружили случайно. Ночью по улице Айбергенова авто марки «Lada 2114» попалась на глаза патрульным, во время поворота без подачи сигнала.
Остановив машину, полиция выявила, что у 20-летнего водителя нет прав.
За данное правонарушение в отношении 20-летнего парня составили административный протокол по статье 612 КоАП «управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления».
Кроме того, по ориентировке, высланной коллегами из соседнего региона, полицейские выявили, что транспорт угнали менее чем полсуток назад со двора дома в Туркестанской области.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Аль-Фарабийского РУП. Автомашину изъяли, а угонщика доставили в управление полиции.
В настоящее время транспортное средство передано правоохранителям Туркестанской области для дальнейшего возврата законному владельцу.