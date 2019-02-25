В Шымкенте с 26 по 27 февраля 2019 года пройдут республиканские командно-штабные учения «Көктем-2019».

Масштабное мероприятие связано с подготовкой акиматов, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций при паводковой ситуации. Руководителем учения назначен заместитель акима города Шымкента Н.Ергешбек.

К участию в учениях привлекаются в том числе комиссии по ЧС и эвакокомиссии города, бойцы в/ч№6506, сотрудники ТОО «ЛТД Тұрмыс», «Югдорсервис».

Практические мероприятия пройдут сегодня, 25 февраля, в русле реки Бадам.

По легенде учений, от жителя города поступило сообщение о том, что в результате ливневого дождя и таяния снега произошел подъем уровня воды в русле реки Бадам, что привело к подтоплению прилегающих жилых домов жилого массива «Маятас» Енбекшинского района г. Шымкента. По сигналу бедствия оперативный дежурный Департамента по ЧС вызвал к месту затопления личный состав «Службы пожаротушения и АСР», «Оперативно-спасательного отряда», филиала «Казселезащита», служб гражданской защиты и в/ч 6506 Национальной гвардии РК. При помощи специальной инженерной техники будут проведены берегоукрепительные, русловыпрямительные и дноуглубительные работы русла реки Бадам. Личный состав воинской части НГ будет проводить укрепление левого берега реки мешкотарами с песком. Коммунально-техническая служба будет обеспечивать подвоз инертных материалов.

Всего в учениях будут задействованы 45 единиц техники, 225 человек и 16 водооткачивающих устройств (мотопомпы).