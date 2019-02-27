Главный врач Шымкента помогла матери тройняшек, которую оставил муж.

Главный врач центра гипербарической оксигенации им.Т.Орынбаева Мадина Ермаханбетова оказала поддержку матери-одиночке. Она помогла семье материально, купила продукты питания и обеспечила шестерых детей одеждой.

История многодетной мамы оказалась очень печальной. Фозилу Досметову четыре месяца назад бросил муж. Мужчина оставил беременную жену, узнав о том, что у него родится тройня.

У Фозилы Досметовой сейчас шесть детей. Из них трое детей учатся в школе.