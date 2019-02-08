7 февраля в Шымкенте, рядом со школой №7, водитель автомобиля «Тойота» сбил ребенка на пешеходном переходе.

Произошло все в обеденное время на проспекте Республики. Мальчик шел в школу, но неожиданно на дорогу выскочила иномарка и сбила школьника.

Водитель: «Я ехал по своей полосе, неожиданно выбежал мальчик на дорогу и ударился об автомобиль. Мне самому стало плохо с сердцем».

Ребенок, слава Богу, остался жив, на месте ДТП врачи оказали ему первую медицинскую помощь. Затем на карете скорой помощи его доставили в детскую травматологическую больницу.

Фельдшер скорой помощи: «Перелома нет, но мы все же госпитализируем его в детскую травматологическую больницу для обследования».

На месте аварии работают дознаватели. Полиция изучит все обстоятельства ДТП.

Ернар Балабеков