В Шымкенте водитель, сбивший ребенка, освобожден по амнистии — семья не согласна

21 мая на пешеходном переходе в жилом массиве Ынтымак был совершен наезд на 13-летнего школьника. Камеры уличного наблюдения показали, что водитель и пассажиры вышли из машины, подвинули ребенка к обочине и уехали.

Помощь пострадавшему оказал лишь охранник ближайшего магазина. Родные уверены что в деле есть несостыковки.

Ермек Абдикаримов, отец:

«Водитель, который сбил моего ребенка, хоть и совершеннолетний, но молодой. Я бы понял, если бы он был один, испугался и уехал. Но рядом с ним были взрослые люди, они коллективно решили уехать. Еще по видео видно, что через час после аварии приехали полицейские, поговорили с водителем и сразу отпустили его, это тоже усилило чувство несправедливости».

В заключении, выданном в городской детской клинической больнице, куда доставили ребенка, указали среднюю тяжесть полученных травм. Школьника госпитализировали на 12 дней. Родственники мальчика считают, что врачи не зафиксировали травму шеи — одну из самых опасных. Спустя полгода после ДТП, мальчику требуется операция на миллионы тенге.

Акмарал Бегимбетова, мать:

«Никто ничего не рассматривает. Водителя просто отпустили по амнистии и на этом все закончилось. Сейчас мне говорят, что ребенку требуется операция, стоимость которой составляет от 5 до 50 миллионов тенге».

В качестве наказания водителя лишили прав на год и отпустили по амнистии. Дело рассматривалось по факту наезда на человека. Мальчику сейчас требуется операция, но ни морального, ни материального ущерба семья не получила.

Жанабек Абишев, общественный деятель:

«В соответствии со статьей 119 Уголовного кодекса, речь идет об оставлении человека в опасном для жизни или здоровья состоянии. В данном случае мы видим ситуацию, когда ребенок фактически был оставлен без помощи. Однако при проведении следственных мероприятий данные обстоятельства либо не были учтены должным образом, либо были умышленно проигнорированы».

В Департаменте полиции по факту наезда на школьника сообщили, что было проведено расследование, возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Департамента полиции Шымкента:

«По факту дорожно-транспортного происшествия с участием водителя было возбуждено уголовное дело, проведено комплексное расследование. 23 июля текущего года уголовное дело было прекращено в связи с применением акта о помиловании, принятого в рамках закона о помиловании в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан. Данное решение согласовано с прокуратурой. Что касается того, что водитель скрылся с места происшествия, по этому факту были собраны административные материалы и направлены в суд. Решением суда мужчина лишен права управления транспортными средствами на один год».

Сейчас школьник учится дистанционно и проходит постоянные обследования. Родители хотят лишь одного — прозрачного и справедливого расследования, где объективно будут учтены все обстоятельства этого дела.