В третьем мегаполисе страны начато развитие электронной коммерции.

Сегодня был заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве между акиматом города Шымкент, АО «Казпочта» и АО «Социально-предпринимательская корпорация» Shymkent».

В рамках меморандума будет открыт первый центр электронной коммерции города. В рамках реализации Плана мероприятий по развитию молодежного и женского предпринимательства акимата города Шымкента на 2019-2021 годы в городе Шымкент.

В этом плане особое внимание уделяется развитию электронной коммерции. К примеру, одной из разработанных мер поддержки предусмотрено возмещение затрат на поставку товаров шымкентских иинтернет-магазинов по Казахстану и Узбекистану. Поставка товаров осуществляется через АО «Казпочта». Кроме того, предусмотрено открытие супермаркета услуг для бизнеса по принципу одного окна.