Фейковые интернет-магазины: в Туркестанской области задержан подозреваемый

По данным правоохранительных органов, мужчина создавал фейковые интернет-магазины в социальных сетях и мессенджерах, где размещал объявления о продаже дорогих мобильных телефонов по заниженным ценам.

Потенциальным покупателям он предлагал внести предоплату.

«После получения денежных средств подозреваемый переставал выходить на связь», — сообщили в полиции.

В настоящее время установлена его причастность как минимум к восьми фактам интернет-мошенничества.

Общая сумма ущерба превысила один миллион тенге.

По данным фактам проводится досудебное расследование.

«Проводятся необходимые мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям», — отметили в полиции.