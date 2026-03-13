Фейковые интернет-магазины: в Туркестанской области задержан подозреваемый

По данным правоохранительных органов, мужчина создавал фейковые интернет-магазины в социальных сетях и мессенджерах, где размещал объявления о продаже дорогих мобильных телефонов по заниженным ценам.
Потенциальным покупателям он предлагал внести предоплату.
«После получения денежных средств подозреваемый переставал выходить на связь», — сообщили в полиции.
В настоящее время установлена его причастность как минимум к восьми фактам интернет-мошенничества.
Общая сумма ущерба превысила один миллион тенге.
По данным фактам проводится досудебное расследование.
«Проводятся необходимые мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям», — отметили в полиции.