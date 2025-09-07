В Казахстане усиливают контроль за онлайн-торговлей

Налоговые органы будут напрямую интегрированы с маркетплейсами. Владельцев интернет-площадок, где продаются товары казахстанских предпринимателей, обяжут передавать в минфин информацию о продавцах, стоимости реализованных товаров и услуг, суммах возвратов за невыкупленные заказы, а также о размере комиссии, удерживаемой самим маркетплейсом.

«Внедряемые меры направлены на обеспечение прозрачных и равных условий ведения предпринимательской деятельности, что позволит обелить рынок, исключить недобросовестных участников и минимизировать риски ухода в теневой сектор», — заявили в Министерстве финансов РК.

По данным минфина, собранные сведения будут использоваться для налогового администрирования. Это, уверены там, позволит сформировать условия честной конкуренции, где и казахстанские, и зарубежные онлайн-платформы будут работать по единым правилам. Эксперты отмечают, что именно торговля остаётся сферой с наибольшей долей теневой экономики. По официальным данным, её объём оценивается в 17–18%.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Государство должно получать те доходы, которые люди создают эту экономическую деятельность в интернете. Поэтому это нормально. Был бы новый налоговый кодекс, не был бы этот налоговый кодекс. В принципе, я считаю, что это реализационный элемент того, что у нас с налоговым кодексом».

По словам экспертов, новые правила могут привести к росту цен у тех предпринимателей, которые раньше уклонялись от уплаты налогов.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Те, которые скрывали какие-то налоги, не платили, они за счет именно сокрытия имели определенные конкурентные преимущества. То есть они стоимость товара могли снизить, демпинговать, это несправедливо в отношении тех предпринимателей, которые работают в чистую».

Все больше казахстанцев выбирают сервисы электронной торговли. По данным комитета госдоходов, за последние три года объём интернет-торговли почти удвоился и в прошлом году достиг 3 триллионов 200 миллиардов тенге.