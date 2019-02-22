Пока мама делает уроки со старшими дочками, 8-летняя Сабина моет посуду. Домашние обязанности у девочек распределены по графику.

На каждого из восьми детей в этой семье приходится всего несколько квадратных метров. И то, не своих. Времянку Шукуровым приходится снимать. На кухне обедают по очереди. Тут же делают уроки.

Несмотря на все сложности, многодетная мать Дильбар на судьбу не жалуется. Женщина не выходит на митинги, не устраивает пиар-акции. Говорит, родить восьмерых — дело нехитрое. Куда труднее поднять детей на ноги, накормить, одеть, дать образование, воспитать.

Дильбар Шукурова, мама восьмерых детей: «Я уже много лет проживаю на съемной квартире, много лет снимаю. Есть люди, которые нуждаются в жилье действительно, есть. Но я знаю женщин, которые 12,13, 15 лет в очереди на квартиру стоят, и не могут ее получить. Мы стоим в очереди 13 лет, а кто-то просто поплакался и получил жилье».

Глава семьи — единственный кормилец в семье Шукуровых. Мужчина трудится на стройке днем и ночью. Его жена Дильбар, при всей своей занятости по уходу за детьми и хозяйству, умудряется иногда подрабатывать: моет полы, берется за любую предложенную работу. От государства большое семейство получает порядка 16 тысяч тенге ежемесячно и около 20 тысяч за самого младшего. Мальчику исполнилось девять месяцев.

Дильбар Шукурова, мама восьмерых детей: «У нас есть в школе многодетные семьи, у которых 6-5 детей, и они говорят, что вы обязаны. Да никто вам не обязан, ты же когда рожаешь детей, ты думаешь куда ты, рожаешь! И вот эти возмущения мне квартиру нужен, дом. Я согласна помогать женщинам, у которых муж умер, дом там обвалился, я согласна. Но помогать многодетным, где здоровая мама, здоровый папа лежат на диване и не хотят работать и вы, сами знаете, что мальчик ходил, собирал металлолом, да куда это годится!»

После трагедии в Астане, когда во времянке сгорели пятеро детей, пока родители находились на работе, многодетные мамы по всему Казахстану стали требовать лучших условий. В первую очередь, многодетные матери хотят немедленного повышения пособий и приличного жилья.

Сценарий стихийных сходов многодетных матерей в Казахстане похож один на другой. Женщины собираются у здания акимата и требуют встречи с руководством города.

У матери-одиночки, Каримы Худайбергеновой шесть дочерей. Две девочки — инвалиды с рождения. За детьми требуется постоянный уход. На работу Кариму не берут. Частые больничные работодателей не устраивают.

Карима Худайбергенова, мама шестерых детей: «Нас, многодетных матерей, в стране тысячи. Мы расписали наши требования, и вот самое главное — мы хотим, чтобы нам повысили пособия на детей. На те 16 тысяч, которое нам платит государство прожить нереально. Помогите нашим детям с учебой — сейчас все очень дорого, а с гранта можно быстро вылететь. Спасибо акимату: чиновники выделили нам жилье, но вот документов, что оно наше, нам до сих пор не дали. Я уже 7 лет стою в очереди на жилье!»

Для таких, как Карима в шымкентском филиале партии «Нур Отан» открылось единое социальное окно. Там многодетных мам выслушают, постараются решить проблемы, основные из которых — жилье и пособия. За два дня работы к партийцам обратились более трёхсот женщин.

Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан»: «Мы комиссионно рассмотрим заявления, которые поступают к нам от многодетных матерей, у которых тяжелые жизненные обстоятельства на сегодняшний день. Мы сейчас совместно с акиматом, бизнесменами ищем пути решения. Были случаи, когда из-за четырех тысяч долга, отключили электричество, когда из-за 15 тысяч — отрезали газ. Хотя сейчас на улице очень холодно. Вот эти вопросы мы решили».

Выездные группы заработали в каждом районе Шымкента. Комиссия определяет на месте, кому помощь нужна незамедлительно, а кто может немного подождать. Как выяснилось, в городе немало многодетных мам, которые даже не пытались встать в очередь на жилье и сдать документы на получение пособий.

Анастасия Новикова