IQ Отбасы- проверь свою эрудицию. Интересная викторина для мам и их детей прошла в молодежном ресурсном центре города.

Ответ на вопрос и получили приз! Семейной викториной в Шымкенте отметили день семьи, который празднуют в Казахстане каждый год в сентябре. На площадке молодежного ресурсного центра города прошла занимательная викторина IQ Отбасы. В ней приняли участие четыре многодетные мамы, которые вместе с детьми должны были показать всю свою эрудицию.

Шестилетняя Света с мамой сегодня показали слаженную командную работу. Мама девочки говорит — такие мероприятия несомненно сплачивают детей и родителей, а главное — это отличное развлечение для малышей, которые пол года провели на карантине.

«Интересно, проявили свою эрудицию во всех областях. Мне моя дочка подсказала ответ на вопрос кто внучка снегурочки, вместе трудились», — говорит Алла Горобец мама пятерых детей

Какая семья может называться многодетной, кто такие «сиблинги» и откуда фраза — улыбаемся и машем — вопросы были адресованы и взрослым и детям. По словам организаторов викторины, таким образом они хотели разнообразить рутинные будни многодетных мам.

«Мы подумали, почему бы нам не сделать что-то такое для многодетных мам, в честь дня семьи, какой-то такой праздник. Сейчас тем более во время пандемии хоть какой-то выход в свет. У них много дел, они не обещали что придут, но из семерых мам, которых я обзвонила, четверо пришли», — говорит Мария Лысенко сотрудница МРЦ г.Шымкента.

А между тем борьба между мамочками была напряженная. По итогам викторины больше всего правильных ответов было у Вероники Канаповой. Женщина ответила почти на все вопросы верно.

«Это общение, выход в свет, пообщаться, поговорить. Мне было очень интересно, необычно», — говорит Вероника Канапова мама пятерых детей.

К слову, букеты цветов и приятные презенты вручили всем участникам викторины, независимо от результата.

Анастасия Новикова