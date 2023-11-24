Устраивали гонки: в Шымкенте столкнулись два автобуса

Шокирующее ДТП произошло в Шымкенте. Два общественных транспорта столкнулись на пересечении улиц Аргынбекова-Шаяхметова, передает OTYRAR.

В результате аварии на больничных койках оказались 9 человек. Одна из них — беременная женщина. По ее словам, в автокатастрофе она сильно ударилась головой и потеряла сознание. Сейчас пострадавшая получает лечение в больнице.

«Первый автобус повернул на светофоре, остановился и вышел один пассажир. Второй тоже хотел выйти, но не успел. В это время подъехал второй автобус и врезался в нас сзади. Говорят, что они устраивали гонки. Я потеряла сознание в ДТП. Я ничего не успела понять, я была вся в крови, потом меня на скорой забрали в больницу. У одного пассажира видела руки в крови, у второй пассажирки лицо было разорвано. Дальше не знаю. Сейчас сижу с помощью лекарств»,- сообщила пострадавшая пассажирка.

Семерым пострадавшим в ДТП оказали медицинскую помощь и отправили домой. Еще двое пациентов находятся под наблюдением врачей.

«9 человек прибыли на машине скорой помощи в клиническую больницу №1. Двое из них поступили в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой. Одна из них находится на 19 неделе беременности. Остальные 7 пациентов были направлены на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием»,- рассказал Мадияр Дуйсенов, заведующий приемным отделением городской клинической больницы №1.

Полицейские возбудили уголовное дело. На водителя общественного транспорта был составлен административный протокол, дело уже направили в суд.