Столкновение автобусов: доводы о «гонках» не подтверждены

Сотрудниками ДП г. Шымкента по факту столкновения двух автобусов, произошедшему 24 ноября на пересечении улиц Аргынбекова и Шаяхметова, проведена проверка, в ходе которой изучены записи с камер видеонаблюдения центра оперативного управления.

В результате, доводы о “гонках” между водителями общественного транспорта не были подтверждены. Дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие нарушения правил маневрирования и несоблюдения дистанции между транспортными средствами на проезжей части.

Отметим, что департаментом полиции Шымкента в целях предупреждения нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта проведено ОПМ “Автобус”.

По итогам четырехдневной отработки на территории города выявлено 851 правонарушение, совершенное водителями автобусов. Все они привлечены к соответствующей ответственности. Кроме того, наложены штрафы по ст.617 КоАП РК на 15 должностных лиц.

В этой связи, полицейские предупреждают: дорога ошибок не прощает! Садясь за руль помните, что от вашей манеры вождения и внимательности на дороге зависит жизнь и здоровье окружающих вас людей.