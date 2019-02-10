В Шымкенте установили пролет моста через Мангельдина

Сегодня с утра до 14-20 часов дня движение на одной стороне дороги Темирлановского шоссе от проезда Землячки до улицы Мангельдина было перекрыто: строители устанавливали пролет моста весом 56 тонн через улицу Мангельдина.

Движущимся по направлению Темирлановского шоссе в сторону проспекта Мира, улицы Желтоксан транспорту пришлось ехать в объезд. На перекрестках Темирлановское шоссе и С. Кожанова, а также на Темирлановскому шоссе и Мангельдина движение регулировали работники ГАИ.

Для безопасности пешеходов дороги были перекрыты и установлены ограждения. Светофоры на время были отключены. Напомним, строительством наземного перехода занимается подрядная организация ТОО «Дормаркет». Заказчик данного объекта городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог учли, что Темирлановское шоссе самая из оживленных улиц в Шымкенте и поэтому установку пролета моста запланировали на воскресенье 10 февраля. В работе была задействована специальная техника и 20 специалистов подрядной организации. Установка пролета моста сложной конструкции была произведена четко и слаженно. Это отметили кроме специалистов и прохожие, которые наблюдали за работой строителей.

Надо отметить, что водители общественного транспорта и жители города не возмущались из-за неудобств, созданных из-за перекрытия движения на главной магистрали. Хотя водители маршрутов № 74, 40,47,12,78 отметили, что можно было о временной остановке движения на отрезке предупредить транспортные компании заранее.

«Ведь есть телевидение, социальные сети. Если мы были бы оповещены мы бы и пассажирам сказали о проводимой работе», — прокомментировали водители автобусов.

Есть надежда, что заказчик наземного перехода по Темирлановскому шоссе и Мангельдина городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог учтут эти замечания и предложения.

Вашему вниманию мы хотим предложить интервью, который был записан в декабре 2018 года.

Абай Турханов, заместитель руководителя управления ПТ и АД г. Шымкента: «Объект переходящий, «Надземный переход на перекрестке улицы Мангельдина и Темирлановского шоссе в районе Жана шахар начали строить в 2016 году. Долго он строится из-за того, что надо было решить вопросы с коммуникационной сетью под землей. При его возведении учли, что поблизости находятся социальные объекты: школы и детские сады, а также замечания и просьбы жителей, решили сделать эскалатор. После корректировки ПСД первоначальная стоимость проекта осталась прежней — 215 млн тенге. Генеральный подрядчик не изменился. За два года освоено 140 млн тенге. Объект переходящий, поэтому для завершения строительных работ 60 млн тенге предусмотрены в бюджете на 2019 год. Уже в конце декабря и в начале января будет установлен переход через улицу Мангельдина, в феврале планируем установку металлической конструкции через Темирлановское шоссе. Затем будут производиться отделочные работы и объект для эксплуатации будет готов в июле 2019 года.

Срок сдачи объекта определён. Осталось подождать каких-то полгода. И если учесть, что долгострой расположен на трассе, по которой едут в Шымкент официальные лица, в том числе и президент, то вероятность того, что надземный переход будет завершен, очень высока».

После установки пролета моста через Темирлановское шоссе, наземный переход будет «Г» образным.

Жители и водители общественного транспорта просят коммунальные службы после проведения таких работ, организовать полив трассы.