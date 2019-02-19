В Туркестанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».
В Туркестанской области 20 февраля местами ожидаются сильные осадки, туман, гололёд, метель, на большей части области ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.
В Шымкенте 20 февраля ожидаются временами сильные осадки, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, утром и днем порывы 25 м/с.
В Туркестане 20 февраля ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.
Вероятность шторма — 90-95%.