В Туркестанской области  объявлено штормовое предупреждение, сообщает  РГП «Казгидромет».

В Туркестанской области 20 февраля местами ожидаются сильные осадки, туман, гололёд, метель, на большей части области ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.

В Шымкенте 20 февраля ожидаются временами сильные осадки, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, утром и днем порывы 25 м/с.

В Туркестане 20 февраля ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Вероятность шторма — 90-95%.

 

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