Как вы считаете, каковы причины роста агрессивности в школьной среде?

На психику подростков оказывают влияние компьютерные игры

Сказывается недостаток кружков и спортивных секций

Родители не уделяют должного внимания воспитанию

Всё ради лайков и просмотров шокового видео в соцсетях

Лидерство доказывают только с позиции грубой силы

Учителя и завучи школ не проводят воспитательную работу Посмотреть результаты этого опроса