В Туркестанской области школьный автобус задавил ученика пятого класса 11-летнего Мейрамбека Рысбекова, выпавшего из открывшейся двери, передает МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 29 января в селе Жузумдук Келесского района. Автобус перевозил детей из сельского округа Бирлесу.

«В 8 утра он вышел из дома. Когда садился в автобус, его классная руководительница Эльмира Кузербаева поставила его возле двери. В автобус зашли около 60 ребят. По словам детей, между моим сыном и десятиклассницей началась ссора. Она три-четыре раза пнула его. В тот момент открылась дверь автобуса. О том, что дверь нормально не закрывалась, следователю сообщил и водитель. А мой сын держался за эту дверь. Девочка ударила его по руке, сын упал. Мейрамбек выпал из передней двери и попал под задние колеса автобуса. Однако водитель автобуса не и поехал в школу. Дети рассказали о случившемся своей учительнице. Через 20 минут его мертвым обнаружили жители села», — рассказал отец ребенка Бектурсын Сатбаев.

Ведется следствие. По данным пресс-службы ДП области, выясняются обстоятельства случившегося.

«ДТП зарегистрировано в Келесском районном отделе полиции. Ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначено несколько экспертиз. Продолжается досудебное расследование», — отметили в полиции.