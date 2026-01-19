Суд оставил без изменения приговор по делу гибели 6-летнего мальчика в яме

Сегодня состоялась апелляция по резонансному делу — гибели шестилетнего мальчика, в яме со сточной водой. Инцидент произошел 12 апреля 2025 года в микрорайоне Туран.

На скамье подсудимых оказался 44-летний руководитель ТОО «Ас Орта Групп» — подрядной организацией, которая занималась прокладкой канализации в этом районе. Его признали виновным по статье «Нарушение правил или требований стандартов в области архитектуры, градостроительства и строительной деятельности». Подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы и обязали выплатить матери погибшего ребёнка 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального ущерба. С вынесенным решением осуждённый не согласился

«Судебная коллегия постановила: дело Тастанбекова Нуржана по вопросу строительного нарушения оставить без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов Нурбаева и другого представителя отклонены», — зачитал судья.