В преддверии весеннего праздника по инициативе руководителя Управления здравоохранения Туркестанской области области во всех районных поликлиниках региона проводится «День открытых дверей».

Врачи призывают многодетных матерей пройти медицинское обследование и провести различные медицинские экспертизы. Чтобы предотвратить любое заболевание, не забудьте пройти скрининг, то есть обследование.

День открытых дверей уже прошел в поликлиниках Сарыагашского и Арысского районных больниц. В лечебных центрах предпринимаются масштабные меры по улучшению здоровья матери и ребенка и повышению доступности медицинских услуг. Медицинскую и социально-психологическую помощь оказывают врачи общей практики, гинеколог, психолог, невропатолог, педиатр, хирург, травматолог-ортопед. В результате диагностических мероприятий после полного обследования проводится соответствующее лечение, проводится оздоровительная работа и пациенты будут находится под контролем специалистов.

Также во всех районных поликлиниках Туркестанской области многодетные матери

принимаются вне очереди, на основании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по указанию врача полностью обеспечены лекарственными препаратами. В каждой районной больнице работают 10 специализированных палат.