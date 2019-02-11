Впервые за более чем 10 лет Coca-Cola освоила новый вкус – апельсина и ванили, сообщается на сайте компании, передает Informburo.kz.

Напиток выпускается в двух вариантах: с сахаром и без него.

Сообщается, что фокус-группе, тестирующей продукцию компании, представили ещё три варианта вкуса – малины, лимона и имбиря. Но сочетание апельсина и ванили стало явным фаворитом.

«Мы хотели принести положительные воспоминания о беззаботных летних днях. Вот почему остановились на сочетании апельсиново-ванильного вкуса, которое напоминает фруктовое мороженое», – рассказала директор Coca-Cola по брендовой политике Кейт Карпентер.

Coca-Cola с новым вкусом появится 25 февраля сначала лишь в США.

Последний раз напиток с новым вкусом – ванильным – Coca-Cola выпустила в 2007 году, а до этого – в 1985 году появился напиток с вишневым вкусом.

В 2015 году Coca-Cola потратила семь млн долларов на то, чтобы доказать безвредность своего напитка. Исследования проводили эксперты из здравоохранения. Однако СМИ сообщали, что представители компании подкупили учёных из ряда институтов. Если верить результатам исследования, опубликованным весной 2014 года, почти 30% всего сахара, который потребляет молодежь в возрасте от 11 до 18 лет, приходится на безалкогольные напитки. Представители Coca-Cola, тем не менее, упирают на то, что 40% от её продаж приходится на низкокалорийные напитки.