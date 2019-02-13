Известный врач-офтальмолог из Киева провела сложные операции пациентам Туркестанской области.

В офтальмологическом отделении Областной клинической больницы Туркестанской области проводится мастер-класс на тему «Офтальмопластика». Мастер-класс проводит д.м.н. Оксана Петренко из Киева. Она прооперировала пациентов Туркестанской области.

Пластическая и реконструктивная офтальмохирургия – одно из новых направлений, успешно внедряемых в офтальмологическом отделении Областной клинической больницы Туркестанской области.

На семинаре и практических занятиях рассматривались современные возможности лечения пациентов с врожденными, возрастными и посттравматическими повреждениями органов зрения.

Гостья из Киева поделилась уникальным опытом в проведении реконструктивных операций при заболеваниях и деформациях век. Практический мастер-класс по проблемам хирургии различных видов птозов, врожденных деформаций век, ретракции верхнего века при эндокринной патологии, а также эстетическая блефаропластика проводится для врачей офтальмологов области.

Эстетическое направление офтальмологии является весьма актуальным в современных условиях, когда пациенты не только стремятся избавиться от, например, посттравматических дефектов, но и предъявляют высокие требования к эстетическому облику и качеству жизни, вот почему руководство управления здравоохранения Туркестанской области его развитию уделяется должное внимание.

Офтальмопластика — это один из разделов пластической хирургии, который ставит перед собой целью восстановление анатомических и функциональных дефектов органа зрения и его придаточного аппарата.

Пластические операции в области век, конъюнктивальной полости и глазницы являются важным разделом офтальмологии, так как потребность в их проведении велика, а устранение дефектов требует новых принципов планирования и выполнения с использованием микрохирургической техники, специального инструментария, шовного материала и большого офтальмохирургического опыта.

В рамках мастера-класса планируется провести 5 операций и семинар для врачей отделения.

Применение лазерной, радиоволновой аппаратуры в офтальмологии и в офтальмопластике, в частности, даёт возможность выполнять операцию без ножевых разрезов, обеспечивая прекрасный косметический эффект, снижает риск дополнительной травматизации наружных покровов, резко сокращает срок послеоперационной реабилитации пациентов.