Шымкентский филиал КазНИИ глазных болезней организовал акцию ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней провёл бесплатные консультации для детей. 30 мая ведущие офтальмологи Казахстана и Грузии осмотрели десятки маленьких пациентов, поделились опытом с местными специалистами. А уже 31 мая приняли участие в масштабном форуме “Достижения и перспективы развития офтальмопедиатрии в Республике Казахстан”.

Яркие шарики, улыбки и первая встреча с офтальмологом. Для трёхлетнего Харуна это не просто осмотр — несколько месяцев назад он получил травму глаза и теперь проходит лечение в глазном институте. Сегодня мальчик вместе с мамой и бабушкой пришёл на бесплатную консультацию к ведущим офтальмологам Казахстана и Грузии.

Гульшода Ахмедова , жительница села Аксукент: «Об этой акции я узнала у нашего офтальмолога. Врачи очень доброжелательные, отзывчивые, проблемы решают быстро. Клиника очень хорошая».

По словам специалистов, чем раньше выявить патологии органов зрения, тем выше шансы сохранить здоровье глаз. Именно на это направлена акция Казахского института глазных болезней: бесплатные консультации, современная диагностика и обмен опытом с зарубежными коллегами.

Рустем Ботабеков, директор филиала Казахского научно-исследовательского института глазных болезней: «К нам приехали главный внештатный детский офтальмолог Казахстана и главный внештатный офтальмолог Грузии. Мы проводим полную диагностику и консультации. Наша главная задача — выявить все патологии на ранней стадии, чтобы предотвратить снижение зрения вплоть до слепоты».

Провести бесплатные консультации и принять участие в международной конференции по офтальмопедиатрии приехал президент Грузинского общества детской офтальмологии Заза Хотенашвили. По его словам, в глазном институте соблюдаются все мировые стандарты: современное оборудование, передовые методы лечения и высокий профессиональный уровень врачей.

Заза Хотенашвили, президент Грузинского общества детской офтальмологии: «Лично для меня большая честь участвовать в этой конференции, встретиться с казахскими коллегами, поделиться опытом. Ваши врачи — их знания, опыт, умения находятся на крайне высоком уровне и это отрадно».

Сегодня одной из глобальных проблем остаётся миопия. Дети всё чаще проводят время за экранами гаджетов, что негативно сказывается на зрении. Одним из эффективных методов лечения остаётся лазерная коррекция, но её проводят только после 18 лет и при отсутствии противопоказаний.

Айгерим Тулетова, главный внештатный детский офтальмолог МЗ РК, кандидат медицинских наук: «На сегодня самой распространённой проблемой остаётся аномалия рефракции, особенно миопия. Сегодня мы уже осмотрели десятки детей, и основной диагноз, который мы видим — это травмы».

На конференции “Достижения и перспективы развития офтальмопедиатрии в Республике Казахстан” специалисты КазНИИ глазных болезней представили девять докладов, подтвердив статус ведущего научно-образовательного центра страны. Институт активно интегрирован в международное профессиональное сообщество, а триединство науки, клиники и образования остаётся основой его работы.

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