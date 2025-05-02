Новые стандарты офтальмологической помощи в Шымкенте

Филиал КазНИИ глазных болезней в Шымкенте — часть крупнейшего офтальмологического центра страны с 90-летней историей. Здесь лечат большинство заболеваний глаз — от катаракты и глаукомы до патологий сетчатки, а также выполняют лазерную коррекцию зрения — эффективную альтернативу очкам и линзам.

1 мая в ТРЦ “Shymkent Plaza” специалисты института провели акцию по бесплатной проверке зрения. Сотни шымкентцев прошли диагностику и получили рекомендации офтальмологов.

Вернуть ясность взгляда проще, чем кажется. В Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней применяются передовые мировые методики и современное оборудование, позволяющее эффективно восстановить зрение.

Рустем Ботабеков, директор филиала казахского научно-исследовательского института глазных болезней: «Катаракта — это помутнение хрусталика, которое приводит к снижению зрения. При выявлении катаракты мы проводим полную диагностику на новейшем оборудовании и рекомендуем пациентам удаление катаракты. Удаление катаракты длится всего 15-20 минут. Мы используем хрусталики европейского и американского стандартов».

А это — глаукома. Зрение постепенно сужается, и вы можете не заметить, как теряете его. Безболезненно, но неумолимо она разрушает зрительный нерв. Без своевременного лечения глаукома может привести к необратимой слепоте. Ранняя диагностика и правильно подобранная терапия — единственный способ сохранить зрение.

Рустам Ботабеков, директор филиала казахского научно-исследовательского института глазных болезней: «Глаукома — это заболевание, при котором повышенное внутриглазное давление может привести к слепоте при несвоевременном лечении. Мы проводим полную диагностику и рекомендуем лазерное или хирургическое лечение. В нашей клинике мы выполняем более 2500 операций в год в рамках ОСМС».

С близорукостью и дальнозоркостью сталкиваются миллионы людей. Многие годами носят очки или контактные линзы, даже не подозревая, что от плохого зрения можно избавиться всего за несколько минут. Филиал Казахского научно-исследовательского института глазных болезней оснащён современными лазерными установками для коррекции зрения и лечения заболеваний глаз. Здесь применяются передовые методики микрохирургии и лазерной терапии, обеспечивающие высокую эффективность и безопасность. Опыт врачей и новейшие технологии позволяют достигать выдающихся результатов в восстановлении и сохранении зрения.

Алиби Калшабеков, заведующий операционным блоком и круглосуточным стационаром Казахского научно-исследовательского института глазных болезней: «В лазерной коррекции зрения существует несколько методов. Один из них — Femto LASIK, выполняемый на самом современном оборудовании. В клинике также используется передовое диагностическое оборудование, а для особо точных случаев применяется метод Super LASIK. Операция проходит без общего наркоза — используется местное обезболивание. Уже на следующий день пациент может вернуться к работе».

1 мая в ТРЦ “Shymkent Plaza” филиал Казахского научно-исследовательского института глазных болезней провёл социальную акцию по бесплатной проверке зрения. Сотни жителей Шымкента прошли экспресс-диагностику, получили консультации офтальмологов и узнали о возможностях современной офтальмологии. Такие инициативы помогают своевременно выявлять нарушения и напоминать о важности заботы о здоровье глаз. Зрение — бесценный ресурс. Проверьте его уже сегодня и взгляните на мир по-новому — вместе с профессионалами и передовыми технологиями Казахского научно-исследовательского института глазных болезней.

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