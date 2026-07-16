Хирургия мирового уровня в Шымкенте

Сделать свой вклад в развитие медицинского туризма решили в клинике Djuno, пригласив врача мирового уровня. Сегодня здесь проводятся операции, которые раньше не выполняли не только в Шымкенте, но и во всем Казахстане.

1200 операций в год. Сегодня 10 из них — в Шымкенте. Даниэль Казанаве 15 лет собирал опыт в операционных Европы, США и Африки, а теперь — интенсив в клинике Djuno. В коридорах — пациенты не только из Шымкента: едут из Узбекистана, Таджикистана и даже Украины.

Даниэль Казанаве — хирург-окулопластик и страбизмолог, специализирующийся на сложнейшей реконструктивной хирургии век, лечении нистагма и врожденного косоглазия. Методики, которые он внедряет здесь, до этого момента в Казахстане не применялись. Работа идет на предельной концентрации: каждый случай требует ювелирной точности, на которую раньше отправляли только за рубеж.

Даниэль Казанаве, врач-офтальмолог, окулопластический реконструктивный хирург глазного протезирования: «Наши операции являются действительно для нашего региона уникальными, мы их обучаем — распространяем, эти операции связаны с устранением тяжелых видов птоза верхнего века и, естественно, очень интересные патологии, такие как нистагм».

Заболевания, с которыми работает Даниэль Казанаве, в нашем регионе встречаются часто. Но именно уникальные операционные техники хирурга обеспечили ему признание далеко за пределами его основного места работы — России. Два года назад он впервые приехал в Казахстан, в Алматы, на профильный форум. Там он наладил профессиональные связи, которые спустя время привели его в Шымкент.

Сегодня он здесь — и это стало возможным только благодаря тому, что клиника Djuno оснащена оборудованием, позволяющим выполнять реконструктивную хирургию такого уровня сложности.

Даниэль Казанаве, врач-офтальмолог, окулопластический реконструктивный хирург глазного протезирования: «В этот раз мы приехали с большим ярким сердцем в Шымкент, очень рады, что у нас есть такие возможности. Мы планируем провести 10-11 операций в 2 дня работы, при этом мы проводили консультации в первый приемный день — очень большой поток пациентов, которые приехали со всех уголков Казахстана, в том числе из других стран — с Украины, Узбекистана, Таджикистана, Турции. И мы очень рады, что все собираются здесь, в Шымкенте».

Приезд Даниэля Казанаве — это больше, чем решение частных медицинских задач. Амбициозная цель клиники — профессиональный прорыв.

Пока Даниэль Казанаве в операционной, его коллеги во главе с доктором Жомартом Джунусбековым используют каждую минуту для прямого обмена опытом.

В эти дни Djuno фактически работает как полноценный образовательный хаб: авторские методики здесь перенимают не только штатные специалисты, но и приезжие офтальмологи, ассистирующие мировому эксперту.

Жомарт Джунусбеков, главный врач клиники «DJUNO»: «Мы когда-то создали эту клинику 3 года назад, мы даже не представляли такую возможность, что у нас будет такая хирургия — проводить операции с участием мировых специалистов, что мы будет оперировать детей под общим наркозом — это очень ответственная работа».

Сложнейшие диагнозы — синдром Маркуса Гунна, блефарофимоз, тяжелые формы врожденного птоза и косоглазия. Раньше для пациентов из Казахстана подобный прогноз означал отсутствие шансов на квалифицированную помощь внутри страны. Отныне — эти патологии успешно лечатся здесь, в Шымкенте.

Благодаря усилиям Даниэля Казанаве и команды клиники Djuno, невозможное стало реальностью. Силами профессионалов меняются не только судьбы пациентов — меняется сам город.

Благодаря таким коллаборациям на карте международного медицинского туризма официально заявлена новая точка — Шымкент, клиника Djuno.

Лицензия № 23012528 от 01.06.2023 года выдана Республиканским государственным учреждением «Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Шымкенту».